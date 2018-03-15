Рада разрешила задержание и арест нардепа Бакулина. Уже сбежавшего...

Генпрокурор выступил с трибуны парламента перед депутатами и объяснил, для чего нужно принять данное решение, хоть на данный момент и не получится задержать нардепа, так как он не в Украине.

"Прошу народных депутатов для продолжения следственных действий дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Бакулина, то есть согласие на все три представления генерального прокурора Украины. Поясняю также, что отсутствие господина Бакулина на территории Украины является преградой для его физического задержания, однако дает возможность благодаря вашему согласию продолжать следственные действия для отслеживания финансовых потоков, их ареста, а после вероятного приговора очную или заочную конфискацию краденных средств в госбюджет Украины. Прошу поддержать все три представления", – сказал Луценко.

Также генпрокурор рассказал, в чем подозревают нардепа.

"В 2014 году МВД заводило дело и даже задерживало Бакулина. Суд определил ему залог в 10 млн грн, однако позже дело было закрыто. Бакулин стал народным депутатом и долгое время не появлялся на территории Украины. После моего прихода на должность генерального прокурора следствие было возобновлено и в нем есть достаточно большой прогресс. На сегодняшний день мы установили не только весь механизм преступной схемы хищения средств во время покупки нефтедобывающих платформ, но и знаем тех, кто принимал в этой сделке участие, а также конкретные счета, на которые поступили около 144 млн долларов, полученных преступным путем. В моем представлении по версии следствия Генпрокуратура считает, что Бакулин в период с марта 2010 года принимал участие в преступной организации и совершил преступление против собственности в сфере служебной деятельности, совершаемой организацией совместно и согласовано с другими руководителями и участниками преступной организации Януковича, спланировал и организовал ряд особо тяжких и связанных с ним преступлений, а именно – незаконное завладение денежными средствами "Нафтогаза" в сумме 449 млн 963 тыс. 820 гривен и законченное покушение на завладение суммой более 5 млрд 100 млн 136 тыс. гривен. Во втором эпизоде следствие считает, что Бакулин незаконно завладел чужим имуществом в особо больших размерах, денежными средствами, которые принадлежали "Черноморнефтегазу" в сумме 404 млн 374 тыс. 996 долл. при покупках", – рассказал глава ГПУ.

"Первая схема – господин Бакулин, выполняя план Януковича, доведенный Арбузовым, дал приказ своим подчиненным "Нафтогаз"а и "Черноморнефтегаза" организовать фиктивный тендер по закупке буровых установок по завышенным ценам. Позднее в совместном участии с гражданином Латвии Василием Мельком и еще двумя организаторами конвертационного центра и организаций подставных предприятий Игнатченко и Фролова организовал похищение около 144 млн долл., которые оказались позднее на счете, подконтрольном членам организованной преступной группировки. В во второй части инкриминируемых преступлений Бакулин Евгений Николаевич принял решение о перечислении 449 млн 963 тыс. 820 грн 100% предоплаты авансом за поставку бензина ООО "Газ Украины 2020", подконтрольному Курченко Сергею Витальевичу. Позднее эти деньги были перечислены ряду компаний, подконтрольных Курченко и использованы на другие цели. Но бензин на нужды "Нафтогаза" так и не был предоставлен", – добавил Луценко.

Как сообщалось, 16 февраля Луценко подписал представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения народному депутату Евгению Бакулину.

Напомним, 22 февраля председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что нардеп Бакулин и его помощники не выходят на связь. // Сегодня