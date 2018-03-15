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В Якутске из самолета при взлете высыпались тонны золота и серебра (фото)

15.03.2018 12:00

В аэропорту Якутска при взлете у Ан-12 компании «Нимбус» отвалился люк грузового отсека. Самолету пришлось совершить экстренную посадку в соседнем аэропорту Маган.

По информации SakhaDay, самолет следовал с чукотского рудника «Купол» в Красноярск и останавливался в Якутске для дозаправки. На борту находились девять тонн золота в слитках. Источник «Интерфакса» утверждает, что на борту были слитки серебра.

gold

В Следственном комитете подтвердили, что на борту были почти десять тонн драгоценного металла, но не сказали, какого именно. Позже в компании Kinross Gold, которой принадлежит груз, рассказали, что это были слитки Доре — сплав золота и серебра для дальнейшей обработки.

Люк, по неподтвержденным данным, отвалился потому, что груз не был надежно зафиксирован. В результате происшествия никто не пострадал. По информации ИА YakutiaMedia, на взлетно-посадочной полосе собрали 172 слитка золота весом 20 килограммов каждый.

слитки

На место происшествия выехали представители местной транспортной прокуратуры. // Медуза

 

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