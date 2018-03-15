Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Генпрокурор: нардеп Савченко лично планировала теракт в зале Верховной Рады

15.03.2018 12:10

По словам генпрокурора, она планировала уничтожить боевыми гранатами правительственную и должностную ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет

По данным следствия, внефракционный народный депутат Надежда Савченко планировала теракт в сессионном зале Верховной Рады. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время утреннего пленарного заседания ВРУ, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Картинки по запросу Савченко

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушив купол ВР и автоматами добивая тех, кто выживет. У нас есть неопровержимые доказательства", - сказал Луценко.

Он анонсировал, что сегодня внесет в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте нардепа Савченко.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...