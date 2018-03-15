Генпрокурор: нардеп Савченко лично планировала теракт в зале Верховной Рады

По словам генпрокурора, она планировала уничтожить боевыми гранатами правительственную и должностную ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет

По данным следствия, внефракционный народный депутат Надежда Савченко планировала теракт в сессионном зале Верховной Рады. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время утреннего пленарного заседания ВРУ, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушив купол ВР и автоматами добивая тех, кто выживет. У нас есть неопровержимые доказательства", - сказал Луценко.

Он анонсировал, что сегодня внесет в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте нардепа Савченко.