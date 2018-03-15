Рада исключила Савченко из состава комитета по нацбезопасности

Верховная Рада проголосовала за исключение из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны народного депутата Надежды Савченко.

За соответствующее решение народные депутаты отдали 261 голос, передает корреспондент УНН.

Как отметил в своем выступлении докладчик по этому вопросу нардеп Андрей Тетерук, деятельность Н.Савченко "не способствует защите нацбезопасности и обороны".

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Раде исключить Н.Савченко из своего состава в январе прошлого года.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что планирует внести представление на задержание и арест народного депутата Н.Савченко.