Рада исключила Савченко из состава комитета по нацбезопасности

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Верховная Рада проголосовала за исключение из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны народного депутата Надежды Савченко.
За соответствующее решение народные депутаты отдали 261 голос, передает корреспондент УНН.
Как отметил в своем выступлении докладчик по этому вопросу нардеп Андрей Тетерук, деятельность Н.Савченко "не способствует защите нацбезопасности и обороны".
Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Раде исключить Н.Савченко из своего состава в январе прошлого года.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что планирует внести представление на задержание и арест народного депутата Н.Савченко.
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