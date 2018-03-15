Савченко «вспомнила» как Парубий лично заводил снайперов в гостиницу «Украина»

Об этом сообщает Українська правда.

«Горбатюку не дают работать. Лично я давала ему свидетельство о том, что Луценко с трибуны призывал к тому, чтобы снести власть, и обещал людям, что будет на Майдане оружие. Я говорила, что видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, как из нее выходили люди с оружием. Я говорила, кто эти люди. Эти люди в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина», — сказала Савченко. // Realist