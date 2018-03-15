Харьковские полицейские задержали шайку, переправлявшую нелегалов в Россию

За переправку через границу с нелегалов брали от 800 до 1000 долларов

В Харьковской области 14 марта сотрудники полиции задержали банду, которая занималась переправкой нелегалов в Россию.

Фото: пресс-служба полиции Харьковской области

Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, главарем группировки оказался 29-летний житель Великобурлукского района, а его подельником – 34-летний уроженец Волчанска. За свои услуги бандиты брали от 800 до 1000 долларов.

Копы задержали злоумышленников во время попытки переправить двух нелегалов через границу Украины вне пунктов пропуска – на участке между селами Гатище Харьковской области и Новая Таволжанка Белгородской.

Открыто уголовное производство по статье "незаконная переправка лиц через границу". Если вина задержанных будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до девяти лет.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. // Сегодня