Савченко: «Кто из украинцев не думал взорвать Банковую или Раду?»

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

"Украинцы, задайтесь над вопросом, кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывал Майдан? Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинские времена, когда это (мысль - ред.) является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсетях гуляет запись, что 98 % украинцев помогли бы Рубану "разгружать мебель", - сказала Савченко журналистам.