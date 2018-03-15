Савченко: «Кто из украинцев не думал взорвать Банковую или Раду?»

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Сегодня на брифинге у здания СБУ народный депутат Надежда Савченко фактически оправдывала тех, кто мог бы планировать военный переворот в стране.
Об этом сообщает корреспондент #Букв.
"Украинцы, задайтесь над вопросом, кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывал Майдан? Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинские времена, когда это (мысль - ред.) является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсетях гуляет запись, что 98 % украинцев помогли бы Рубану "разгружать мебель", - сказала Савченко журналистам.
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