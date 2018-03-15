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Савченко: «Кто из украинцев не думал взорвать Банковую или Раду?»

15.03.2018 13:00

Сегодня на брифинге у здания СБУ народный депутат Надежда Савченко фактически оправдывала тех, кто мог бы планировать военный переворот в стране.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Картинки по запросу Савченко

"Украинцы, задайтесь над вопросом, кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывал Майдан? Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинские времена, когда это (мысль - ред.) является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсетях гуляет запись, что 98 % украинцев помогли бы Рубану "разгружать мебель", - сказала Савченко журналистам.

 

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