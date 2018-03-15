Прокуратура Киева расследует незаконные земельные операции Киевсовета с участием Довгого

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что прокуратура Киева по его поручению начала расследование деятельности Киевского городского совета, в том числе и его бывшего секретаря, ныне народного депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого, в части незаконных операций с землей в столице.

"Я как человек, который убежден в наличии признаков правонарушения во время печально известной сессии Киевсовета, которая "раздерибанила" тысячи гектаров столичной земли за раз, дал соответствующее указание столичной прокуратуре, которая возбудила дело, которая будет оценивать не только один эпизод, который был предметом рассмотрения в Верховной Раде, а все события так называемой сессии", - сообщил Ю.Луценко в ходе утреннего пленарного заседания Верховной Рады в четверг.

По словам генпрокурора, эта сессия была "проведена тайно от оппозиции", на ней не было кворума, на ее заседании "была грубая фальсификация и злоупотребление своими должностными обязанностями депутатами бывшей провластного большинства и руководством Киевской городской власти".

Ю.Луценко напомнил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла производство по делу О.Довгого, а он, как генпрокурор, согласно украинскому законодательству не может вмешаться в данную ситуацию. "Законом мне запрещено какое-либо изучение деятельности НАБУ и САП во время следствия и принятия соответствующих процессуальных решений", - отметил он.

Как сообщалось, 28 декабря стало известно, что САП 22 декабря закрыла уголовное производство в отношении О.Довгого в связи с тем, что следствие исчерпало возможности доказать его вину.

Верховная Рада 11 июля 2017 года удовлетворила представление генпрокурора Ю.Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности О.Довгого. В своем заключительном слове перед голосованием О.Довгий просил коллег снять с него депутатскую неприкосновенность.

Однако в августе директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил, что пока подозрение О.Довгому не согласовано.

Генпрокурор 22 сентября сообщил, что подписал уведомление о подозрении О.Довгому, которому, по его словам, инкриминируют вынесение земельных вопросов на рассмотрение Киевского городского совета с грубым нарушением регламента - злоупотребление служебным положением на должности секретаря Киевсовета, что привело к выведению в 2005 году земель заказника "Жуков остров" из собственности громады Киева площадью около 100 га стоимостью более 81 млн грн. Генпрокурор заявил о намерениях привлечь О.Довгого к уголовной ответственности по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Однако 12 декабря СМИ со ссылкой на источники в прокуратуре сообщили, что Генпрокуратура направила в САП письмо, в котором указывалось, что в деле О.Довгого "нет состава преступления".

В ответ на это в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что направили в САП "существенные замечания к подготовленному подозрению народному депутату Украины О.Довгому". В частности письме отмечалось о необходимости устранения ряда неточностей и ошибок в тексте подозрения, а само подозрение должно быть доработано.

Ю.Луценко заявил, что решение САП о закрытии уголовного производства против О.Довгого "вызывает и удивление и возмущение". По его словам, доказательства по делу О.Довгого есть.

Кроме того, генпрокурор сообщил, что "сегодня прокуратура Киева зарегистрировала производство по факту растраты имущества в особо крупных размерах (ст.191 УК) при отчуждении более 1 тыс. гектаров столичной земли на острове Жуков через так называемые кооперативы". "Срок давности по этой статье УК - 15 лет", - добавил он. // Интерфакс-Украина