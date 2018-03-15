Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 14.03.2018

До Лиманського відділу поліції звернувся 68-річний місцевий житель, який повідомив, що невідома особа шляхом пошкодження дверей проникла до його будинку та викрала продукти харчування. Сума збитку становить 750 гривень. У ході оперативно-розшукових заходів у скоєнні вказаного правопорушення працівники поліції викрили 33-річного чоловіка, який надав правдиві свідчення.

До Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції звернулась 40-річна місцева жителька, яка повідомила, що невідома особа шляхом віджиму метало пластикового вікна проникла до її кіоску та викрала табачні вироби і гроші. Сума збитку становить понад 33 тисячі гривень. У ході проведених оперативно-розшукових заходів у скоєнні вказаного правопорушення поліцейські викрили 45-річного чоловіка, який надав правдиві свідчення.

До Любашівського відділення поліції Балтського відділу поліції надійшла заява 43-річної жінки про те, що невідома особа шляхом пошкодження віконного скла проникла до її магазину та викрала музичний центр, продукти харчування і гроші. Вжитими заходами у скоєнні даного правопорушення правоохоронці викрили трьох зловмисників. Ними виявились місцеві жителі віком від 17 до 27 років, двоє з яких - раніше судимі. Викрадене вилучено.

До Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції звернувся 68-річний чоловік, який повідомив, що невідома особа шляхом пошкодження дверей проникла до приміщення одного з павільйонів на місцевому ринку та викрала гроші. Сума збитку – 60 500 гривень. Вжитими заходами у скоєнні даного правопорушення викрито раніше судимого 35-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення.

ВК ГУНП в Одеській області