В России застрелили бизнесмена — выходца из ФСБ

В Старом Осколе вечером 14 марта был убит 40-летний бизнесмен Константин Васильев, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По информации собеседников издания, Васильева расстреляли через стекла его собственного автомобиля. Нападение произошло у кофейни в торговом центре «Аврора» в микрорайоне Королева.

До недавнего времени Васильев был сотрудником спецслужб. В звании подполковника он работал в Голицынском институте погранвойск ФСБ. Один из знакомых убитого рассказал, что в последнее время он занимался финансовым посредничеством на рынке «обналички». Свой бизнес Васильев вел в основном на территории Старого Оскола. В силовых структурах комментировать убийство отказались. // Преступная Россия