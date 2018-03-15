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В России застрелили бизнесмена — выходца из ФСБ

15.03.2018 13:50

Предпринимателя расстреляли через стекла его собственного автомобиля.

В Старом Осколе вечером 14 марта был убит 40-летний бизнесмен Константин Васильев, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Бизнесмен и выходец из ФСБ Константин Васильев застрелен в Старом Осколе

По информации собеседников издания, Васильева расстреляли через стекла его собственного автомобиля. Нападение произошло у кофейни в торговом центре «Аврора» в микрорайоне Королева.

До недавнего времени Васильев был сотрудником спецслужб. В звании подполковника он работал в Голицынском институте погранвойск ФСБ. Один из знакомых убитого рассказал, что в последнее время он занимался финансовым посредничеством на рынке «обналички». Свой бизнес Васильев вел в основном на территории Старого Оскола. В силовых структурах комментировать убийство отказались. // Преступная Россия

 

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