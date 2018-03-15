В Раду внесено представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко

анее сегодня Савченко была исключена из комитета парламента по нацбезопасности и обороне

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления на нардепа Надежду Савченко. В них генпрокурор просит депутатов разрешить привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, опубликовав документ на своей странице.

Ранее сегодня во время выступления в парламенте Луценко заявлял о намерении просить депутатов проводить следственные действия в отношении Савченко. Сегодня Савченко была исключена из комитета Рады по нацбезопасности, с 11 часов утра ее допрашивают в СБУ.

Как известно, Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам генпрокурора, у следствия есть доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи парламента, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет.

О подозрениях в адрес Савченко заговорили после спецоперации по задержанию Владимира Рубана. Его также подозревают в подготовке терактов в центре Киева, в частности в Верховной Раде. 9 марта киевский суд арестовал Рубана на 60 суток без права внесения залога. Позже Савченко заявила, что готова взять его на поруки. // 112.ua