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«До свидания! Не нужен ты нам!»: дагестанская детвора «напутствовала» Путина (видео)

15.03.2018 14:00

Во время визита российского президента в республику Дагестан местные школьники выкрикивали в адрес Путина неодобрительные фразы.

Президента России Владимира Путина во время прогулки по главному проспекту дагестанской столицы Махачкалы освистали дагестанские школьники.

Грустный Путин на мероприятии 23 февраля 2018 года / REUTERS

На опубликованном на YouTube видео слышно, как мальчики возле машины, в которую садился Путин, несколько раз крикнули «фу», после чего сказали: «До свидания! Давай уезжай отсюда!». 

«До свидания! Не нужен ты нам!», – крикнул школьник перед отъездом кортежа Путина. // УНИАН

 

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