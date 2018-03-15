«До свидания! Не нужен ты нам!»: дагестанская детвора «напутствовала» Путина (видео)

Во время визита российского президента в республику Дагестан местные школьники выкрикивали в адрес Путина неодобрительные фразы.

Президента России Владимира Путина во время прогулки по главному проспекту дагестанской столицы Махачкалы освистали дагестанские школьники.

На опубликованном на YouTube видео слышно, как мальчики возле машины, в которую садился Путин, несколько раз крикнули «фу», после чего сказали: «До свидания! Давай уезжай отсюда!».

«До свидания! Не нужен ты нам!», – крикнул школьник перед отъездом кортежа Путина. // УНИАН