Рада уволила Гонтареву с должности главы Нацбанка Украины

Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка Украины. "За" проголосовали 342 народных депутата.

Напомним, что Валерия Гонтарева 10 апреля прошлого года заявила о своей отставке с 10 мая. Обязанности председателя Нацбанка исполнял Яков Смолий.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановления об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначении на этот пост Якова Смолия. // 112.ua