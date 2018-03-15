Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В новосибирском суде обвиняемый сразу после оглашения приговора выпрыгнул с четвертого этажа

15.03.2018 14:55

В Новосибирске обвиняемый после оглашения приговора выпрыгнул из окна четвертого этажа, сообщается на сайте Центрального районного суда города.

Местный житель Александр Марченко был признал виновным по части 2 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Картинки по запросу суд

Судья Ефремова приговорила его к году и семи месяцам лишения свободы, а также лишила водительских прав на два года. На время судебного процесса обвиняемый находился под подпиской о невыезде. Как только после оглашения приговора мера пресечения Марченко сменилась на заключение в СИЗО, обвиняемый выпрыгнул из окна четвертого этажа.

Пресс-служба суда отмечает, что мужчину поймали и доставили в конвойное помещение и вызвали ему скорую помощь. Со слов сотрудников конвойной службы, угрозы его жизни и здоровья нет. // Медиазона

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...