В новосибирском суде обвиняемый сразу после оглашения приговора выпрыгнул с четвертого этажа

В Новосибирске обвиняемый после оглашения приговора выпрыгнул из окна четвертого этажа, сообщается на сайте Центрального районного суда города.

Местный житель Александр Марченко был признал виновным по части 2 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Судья Ефремова приговорила его к году и семи месяцам лишения свободы, а также лишила водительских прав на два года. На время судебного процесса обвиняемый находился под подпиской о невыезде. Как только после оглашения приговора мера пресечения Марченко сменилась на заключение в СИЗО, обвиняемый выпрыгнул из окна четвертого этажа.

Пресс-служба суда отмечает, что мужчину поймали и доставили в конвойное помещение и вызвали ему скорую помощь. Со слов сотрудников конвойной службы, угрозы его жизни и здоровья нет. // Медиазона