Топ-менеджера Ощадбанку викрито на розкраданні 16,7 мільйона гривень

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно з прокуратурою у рамках комплексу заходів із захисту критичної інфраструктури у банківській сфері викрили топ-менеджера АТ «Ощадбанк» на розкраданні грошей державної установи.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець систематично здійснював незаконні оборудки з облігаціями внутрішньої державної позики, які належали Ощадбанку. За висновками експертизи, через дії топ-менеджера державному банку завдано збитків у розмірі 16,7 мільйона гривень.

Банкіру повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із цілодобовим носінням електронного браслета. Винесено також окрему ухвалу про відсторонення посадовця від займаної посади.

Триває досудове слідство.

Прес-центр СБ України