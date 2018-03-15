Топ-менеджера Ощадбанку викрито на розкраданні 16,7 мільйона гривень

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Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно з прокуратурою у рамках комплексу заходів із захисту критичної інфраструктури у банківській сфері викрили топ-менеджера АТ «Ощадбанк» на розкраданні грошей державної установи.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовець систематично здійснював незаконні оборудки з облігаціями внутрішньої державної позики, які належали Ощадбанку. За висновками експертизи, через дії топ-менеджера державному банку завдано збитків у розмірі 16,7 мільйона гривень.
Банкіру повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із цілодобовим носінням електронного браслета. Винесено також окрему ухвалу про відсторонення посадовця від займаної посади.
Триває досудове слідство.
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