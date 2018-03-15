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В Питере семиклассница угостила одноклассников феназепамом. 17 школьников госпитализированы

15.03.2018 15:20

17 учеников школы № 97 в Выборгском районе Санкт-Петербурга госпитализированы с отравлением после приема таблеток, которыми их угостила одноклассница.

По данным «Фонтанки», 15 марта семиклассница принесла в школу таблетки феназепама и накормила ими сверстников.

Картинки по запросу феназепам

Правоохранительные органы выясняют, каким образом у школьницы оказались таблетки сильнодействующего успокоительного, которое невозможно приобрести без рецепта врача. Виновницу отравления школьников увезли из учебного заведения в сопровождении полиции.

В городском комитете по образованию рассказали, что изначально на недомогание после приема таблеток пожаловались трое детей, но затем в больницу для промывания желудка были отправлены и остальные школьники, принявшие лекарство.

По свидетельству очевидцев, сотрудники экстренных служб, прибывшие на место происшествия, выносили некоторых детей из здания школы на руках. Один из отравившихся школьников, по некоторым данным, находится в тяжелом состоянии.

 

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