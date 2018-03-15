Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Клиника: пользуясь «неприкасаемостью» Савченко открыто призывает к военному перевороту

15.03.2018 15:35

Народный депутат Надежда Савченко призывает украинских граждан и военных свергнуть "преступную власть Порошенко".

Об этом она рассказала после допроса в СБУ.

Картинки по запросу Савченко

"Сейчас есть много военных, которые меня слышат, которые соглашаются, что военный переворот в Украине – это достаточно ожидаемое и, наверное, достаточно правильное событие", - сказала Савченко.

Она добавила, что такого понимания "нет в командовании, потому что там играют под власть и под Россию, и убивают свой народ".

"Но есть много военных, которые понимают, что происходит", - сказала Савченко.

Она обвинила украинскую власть "в преступлениях против украинского народа, во всех тех смертях, произошедших за период действующей преступной власти Порошенко".

"И теперь я призываю украинцев – если вы понимаете, что если вы сейчас не отстоите право на свою жизнь, на свою свободу, то вы будете жить хуже, чем в террористическом тоталитарном режиме России", - сказала Савченко.

Нардеп напомнила, что украинцы всегда умели восставать.

"Я никогда не призывала вас на майданы, никогда не хотела кровопролития простого народа. К власти подобраться всегда тяжело. На Майдане не погиб ни один политик. Мне не страшно, как не было и не будет. За правду бороться, жить и умирать никогда не страшно", - сказала Савченко.

При этом она не ответила ни на один вопрос журналистов, хотя перед допросом обещала, что ответит.

Как известно, ранее депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.

В ночь на 15 марта Савченко вернулась в Украину из депутатской поездки в Европу и все-таки явилась в СБУ.

А генпрокурор заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

Позже Луценко внес в ВР представление на Савченко. // Украинская правда

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...