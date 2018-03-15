На Полтавщині СБУ затримала учасників організованого злочинного угруповання

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією затримали у Горішніх Плавнях на Полтавщині учасників організованого угруповання, яке займалося розбійними нападами.

Правоохоронці встановили, що очолював угруповання кримінальний авторитет, так званий «смотрящий» за містом. Упродовж 2017 та 2018 років бандформування здійснило низку розбійних нападів, грабежів та вимагало гроші у місцевих комерсантів та мешканців. Угруповання також контролювало збут наркотичних та психотропних речовин у регіоні.

Оперативники спецслужби задокументували майже десять епізодів протиправної діяльності учасників угруповання. Правоохоронці затримали ватажка бандформування та трьох спільників на вулиці міста.

Під час проведення слідчих дій співробітники СБ України вилучили у зловмисників гроші та наркотичні засоби.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.

Триває досудове розслідування.

Прес-центр СБ України