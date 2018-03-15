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Министр обороны Великобритании: «Россия должна отойти и заткнуться»

15.03.2018 16:00

 Таким образом министр прокомментировал возможные ответные действия РФ в связи с отравлением Скрипаля

Глава Министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия должна "отойти и заткнуться", передает Sky News. Так министр отреагировал на вопрос о том, какие меры может предпринять Россия в ответ на действия Великобритании и как на их отреагирует Лондон.

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон AFP

"Что мы будем делать? Мы посмотрим, как Россия ответит на то, что сделали мы. То, что Россия сделала в Солсбери, абсолютно ужасно и возмутительно. Мы ответили на это. Если честно, Россия должна отойти и заткнуться", - заявил Уильямсон.

В целом, отметил он, сейчас рано что-либо говорить о том, как ситуация будет развиваться дальше и "спекулировать на этой теме".

Что касается предположений о том, что Великобритания и Россия начинают новую холодную войну, Уильямсон заявил: "Ее часто характеризуют как прохладную войну. Сейчас, я бы сказал, исключительно холодно".

Напоминаем, что вчера Великобритания сообщила о высылке 23 российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля. В ответ Москва заявила, что британские дипломаты также будут высланы из России. // 112.ua

 

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