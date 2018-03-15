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На Прикарпатье молодой парень погиб, «экспериментируя» со снарядом и сваркой

15.03.2018 16:12

По всей вероятности, 23-летний мужчина пробовал разобрать боеприпас

На Прикарпатье, в селе Маркова Богородчанского района, во время сварочных работ погиб 23-летний мужчина.

Взрыв произошел в сельском дворе. Фото: politeka.net

"Установлено, что во дворе своего знакомого местный житель проводил сварочные работы с артиллерийским снарядом. Неожиданно снаряд детонировал и разорвался", – сообщает департамент гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

В результате парень получил несовместимые с жизнью телесные повреждения и скончался на месте. Также незначительные травмы получил 25-летний владелец домохозяйства, где произошло ЧП. От госпитализации он отказался. // Сегодня

 

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