На Прикарпатье молодой парень погиб, «экспериментируя» со снарядом и сваркой

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По всей вероятности, 23-летний мужчина пробовал разобрать боеприпас
На Прикарпатье, в селе Маркова Богородчанского района, во время сварочных работ погиб 23-летний мужчина.
"Установлено, что во дворе своего знакомого местный житель проводил сварочные работы с артиллерийским снарядом. Неожиданно снаряд детонировал и разорвался", – сообщает департамент гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
В результате парень получил несовместимые с жизнью телесные повреждения и скончался на месте. Также незначительные травмы получил 25-летний владелец домохозяйства, где произошло ЧП. От госпитализации он отказался. // Сегодня
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