На Прикарпатье молодой парень погиб, «экспериментируя» со снарядом и сваркой

На Прикарпатье, в селе Маркова Богородчанского района, во время сварочных работ погиб 23-летний мужчина.

"Установлено, что во дворе своего знакомого местный житель проводил сварочные работы с артиллерийским снарядом. Неожиданно снаряд детонировал и разорвался", – сообщает департамент гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

В результате парень получил несовместимые с жизнью телесные повреждения и скончался на месте. Также незначительные травмы получил 25-летний владелец домохозяйства, где произошло ЧП. От госпитализации он отказался. // Сегодня