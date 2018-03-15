Рада поддержала назначение Денисовой на должность Омбудсмена

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Парламент назначил уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека.
Об этом сообщает корреспондент УНН.
Во время рейтингового голосования Людмила Денисова набрала 273 голоса нардепов, Андрей Мамалыга - 111 голосов.
После рейтингового голосования спикер предложил нардепам проголосовать за назначение Л.Денисовой на должность Омбудсмена. За это решение проголосовали 280 народных депутатов.
Первобытные дикари, для которых успешная охота была необходимым условием выживания племени, практиковали мистические ритуалы, получившие у позднейших ученых название...