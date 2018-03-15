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Рада поддержала назначение Денисовой на должность Омбудсмена

15.03.2018 17:04

 Парламент назначил уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека. 

Об этом сообщает корреспондент УНН.

Рада поддержала назначение Денисовой на должность Омбудсмена

Во время рейтингового голосования Людмила Денисова набрала 273 голоса нардепов, Андрей Мамалыга - 111 голосов.

После рейтингового голосования спикер предложил нардепам проголосовать за назначение Л.Денисовой на должность Омбудсмена. За это решение проголосовали 280 народных депутатов.

 

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