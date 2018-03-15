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Киберпреступники взломали учетную запись Twitter криптовалюты Verge

15.03.2018 17:08

Киберпреступникам удалось получить доступ к аккаунту криптовалютного проекта Verge в Twitter. Примечательно, что создатели Verge делали упор на повышенную конфиденциальность, которую обещали пользователям.

После взлома злоумышленники распространили среди 265 тысяч фолловеров ложную информацию о похищении 1 миллиарда токенов XVG. Также была скомпрометирована личная учетная запись разработчика Verge, киберпреступники опубликовали снимок документа, удостоверяющего его личность.

Представители Verge, комментируя ситуация со взломом, обвинили в ситуации американского оператора AT&T, который позволяет абонентам «подключать новые sim-карты к учетным записям, которые им не принадлежат».

Несмотря на то, что Verge восстановила доступ к учетной записи в течение часа, этот инцидент все равно повлиял на стоимость этой криптовалюты, утверждается, что цена на нее резко просела.

 

В последнее время злоумышленники активно стараются добыть как можно больше криптовалюты, это касается не только Verge. На днях мы писали о вредоносных майнерах - новой угрозе информационной безопасности. // Anti-Malware

 

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