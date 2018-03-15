Савченко подтвердила, что явилась в Раду с оружием

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко рассказала, что в парламенте она была с наградным оружием.

Об этом она заявила в кулуарах Верховной Рады Украины, передаёт корреспондент LB.ua.

"У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить... Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатов, - ред.) в глазах", - сказала Савченко.

Она также отметила, что не боится ответственности и готова дать показания на полиграфе.

В то же время, на многочисленные просьбы журналистов показать содержимое ее сумки, Савченко сослалась на закон о статусе народного депутата.

В то же время нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук написал на своей странице в Facebook, что по слухам Савченко имела при себе оружие и гранаты и еще раз призвала к государственному перевороту, сообщает Сегодня.