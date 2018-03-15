Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Савченко подтвердила, что явилась в Раду с оружием

15.03.2018 17:22

 Депутат Верховной Рады Надежда Савченко рассказала, что в парламенте она была с наградным оружием.

Об этом она заявила в кулуарах Верховной Рады Украины, передаёт корреспондент LB.ua.

Савченко подтвердила, что была в Раде с оружием

"У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить... Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатов, - ред.) в глазах", - сказала Савченко.

Она также отметила, что не боится ответственности и готова дать показания на полиграфе.

В то же время, на многочисленные просьбы журналистов показать содержимое ее сумки, Савченко сослалась на закон о статусе народного депутата.

В то же время нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук написал на своей странице в Facebook, что по слухам Савченко имела при себе оружие и гранаты и еще раз призвала к государственному перевороту, сообщает Сегодня.

мосийчук

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...