На Буковине пьяный дед развращал 8-летнюю внучку

Апелляционный суд Черновицкой области приговорил к двум годам лишения свободы 51-летнего мужчину за развращение 8-летнего ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как отмечается, мужчина приходился девочке родным дедушкой. Районный суд установил, что на кухне обвиняемый воспользовался беспомощным состоянием внучки и совершил с ней развратные действия "для удовлетворения собственной половой страсти". При этом мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В период с лета 2016 по январь 2017 дедушка продолжал издеваться над внучкой. Тогда он уже полностью осознавал опасность собственных действий, но не переживал из-за нарушения нормального физического, психического и социального развития малолетнего ребенка.

И-за действий дедушки девочка получила сильную морально-психологическую травму и требовала длительного лечения у психолога.

Суд I инстанции признал мужчину виновным по ч.2 ст. 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних ...совершение развратных действий относительно лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста) и приговорил к 2 годам лишения свободы.

Защитник преступника не согласился с таким решением и обжаловал его, однако апелляционный суд Черновицкой области оставил приговор без изменений. // ТСН