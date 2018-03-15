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Японія передасть Нацполіції обладнання цифрового транкінгового радіозв’язку

15.03.2018 17:55

Про це сьогодні, 15 березня, йшлося під час зустрічі міністра внутрішніх справ Арсен Аваков з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Шиґекі Сумі.

«Ми продовжуємо співпрацю в рамках програми розбудови матеріально-технічної спроможності Нацполіції. Незабаром Уряд Японії спільно з Управлінням ООН з обслуговування проектів (UNOPS) передасть Головному управлінню Нацполіції в Сумській області обладнання цифрового транкінгового радіозвʼязку», - сказав міністр внутрішніх справ.

Картинки по запросу Украина и Япония

За словами Арсена Авакова, Японія виступає надійним партнером у всіх проектах МВС.

«Дякую Уряду Японії за системну і плідну співпрацю», - додав він.

Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Шиґекі Сумі запевнив у подальшій підтримці ініціатив МВС на шляху реформування сектору цивільної безпеки в Україні.

Департамент комунікації МВС України

 

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