Японія передасть Нацполіції обладнання цифрового транкінгового радіозв’язку

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Про це сьогодні, 15 березня, йшлося під час зустрічі міністра внутрішніх справ Арсен Аваков з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Шиґекі Сумі.
«Ми продовжуємо співпрацю в рамках програми розбудови матеріально-технічної спроможності Нацполіції. Незабаром Уряд Японії спільно з Управлінням ООН з обслуговування проектів (UNOPS) передасть Головному управлінню Нацполіції в Сумській області обладнання цифрового транкінгового радіозвʼязку», - сказав міністр внутрішніх справ.
За словами Арсена Авакова, Японія виступає надійним партнером у всіх проектах МВС.
«Дякую Уряду Японії за системну і плідну співпрацю», - додав він.
Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Шиґекі Сумі запевнив у подальшій підтримці ініціатив МВС на шляху реформування сектору цивільної безпеки в Україні.
Департамент комунікації МВС України
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