У Вінниці двох поліцейських викрили у збуті службової інформації

У Вінниці двоє працівників карного розшуку копіювали інформацію з обмеженим доступом із серверів МВС України, після чого продавали її стороннім особам. За даним фактом розпочато два кримінальні провадження. Вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу.

Працівники Поліського управління Департаменту кіберполіції та Рівненського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України викрили двох оперуповноважених Лівобережного відділення поліції Вінниці у протиправній діяльності. Поліцейські, 26 та 27 років, маючи доступ до сервера службових баз інформації, торгували його даними.

Покупці замовляли їм необхідну інформацію та переказували на банківські картки названу поліцейськими суму. Передача інформації та листування відбувалося за допомогою, на їх думку, найбільш захищеного телефонного месенджера. Банківські картки були оформлені на дружину одного з поліцейських та їхнього знайомого – фігуранта кримінального провадження, розпочатого за фактом незаконного заволодіння автомобілем.

За зібраними матеріалами слідчі Рівненського відділу поліції Рівненщини розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Крім того, додатково, за результатами документування внутрішньої безпеки поліції, внесено відомості до ЄРДР за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Спільними діями кіберполіції та внутрішньої безпеки Нацполіції, на підставі ухвал Рівненського апеляційного суду, проведено санкціоновані обшуки за місцем служби викритих співробітників та за їх місцями проживання. Під час заходів вилучено банківські картки та комп’ютерну техніку, яку у подальшому буде направлено для проведення усіх необхідних експертиз.

За результатами обшуків прокуратурою будуть вжиті заходи щодо оголошення підозри поліцейським та обрання їм міри запобіжного заходу. За збут службової інформації передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України