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Отравление Скрипаля: Франция, Германия, США и Британия выступили с заявлением против России

15.03.2018 19:00

Лидеры четырех страны призывают РФ предоставить разъяснение относительно действия нервно-паралитического вещества военного типа "Новичок".

Лидеры Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель, Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и Великобритании Тереза Мэй призывают Российскую Федерация ответить на все вопросы, связанные с отравлением бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генерального штаба РФ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и британского офицера полиции.

Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в совместном заявлении, размещенном на сайте британского правительства.

Читайте такжеГлава Минобороны Британии посоветовал России "отойти и заткнуться""Мы, лидеры Франции, Германии, Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, чувствуем отвращение к нападению, которое произошло 4 марта 2018 года против Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Британский офицер полиции, который также подвергся нападению, остается серьезно больным. Жизнь многих невинных британских граждан стала объектом угрозы", - говорится в заявлении.

"Применение нервнопаралитического вещества военного типа, разработанного Россией, представляет собой первый случай наступательного использования нервнопаралитического вещества в Европе со времен Второй мировой войны. Это является нападением на суверенитет Соединенного Королевства, и любое такое применение страной - участницей Конвенции о химическом оружии является явным нарушением конвенции и нарушает международное право. Это грозит нашей общей безопасности", - говорится в заявлении.

В этой связи отмечается, что Великобритания тщательно проинформировала своих союзников, что "очень вероятно, Россия была ответственной за нападение".

"Мы разделяем оценку Соединенного Королевства, что нет правдоподобного альтернативного объяснения, и отмечаем, что неспособность России ответить на законное требование правительства Соединенного Королевства служит дополнительным свидетельством ее ответственности. Мы призываем Россию ответить на все вопросы, связанные с нападением в Солсбери. В частности, Россия должна предоставить полное и окончательное объяснение относительно программы "Новичок" (вид химического оружия - УНИАН) Организации по запрещению химического оружия", - отмечается в заявлении.

"Наше беспокойство также усиливается на фоне модели предыдущего безответственного российского поведения. Мы призываем Россию выполнять ее обязательства как члена Совета безопасности ООН для поддержания международного мира и безопасности", - отметили лидеры Франции, Германии, США и Великобритании. // УНИАН

 

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