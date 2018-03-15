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В США рухнул пешеходный мост: есть жертвы (фото)

15.03.2018 22:20

На месте инцидента ведутся спасательные работы. Причина произошедшего пока неизвестна

 В американском штате Флорида обрушился пешеходный мост, известно о погибших и большом числе пострадавших, сообщает Miami Herald.

рухнул мост

twitter.com/MarkKenn4Trump

Строившийся мост располагался рядом с кампусом Международного университета на юго-западе Майами. Под рухнувшей на дорогу конструкцией оказалось несколько автомобилей.

рухнул мост

На месте инцидента ведутся спасательные работы. Причина произошедшего пока неизвестна.

рухнул мост

Предполагалось, что объект введут в эксплуатацию в 2019 году. Строительство моста велось "инновационным" модульным способом, который призван обезопасить как пешеходов, так и автомобилистов.

Очередную секцию весом в 950 тонн установили в минувшую субботу. // Сегодня

 

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