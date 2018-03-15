В США рухнул пешеходный мост: есть жертвы (фото)

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На месте инцидента ведутся спасательные работы. Причина произошедшего пока неизвестна
В американском штате Флорида обрушился пешеходный мост, известно о погибших и большом числе пострадавших, сообщает Miami Herald.
Строившийся мост располагался рядом с кампусом Международного университета на юго-западе Майами. Под рухнувшей на дорогу конструкцией оказалось несколько автомобилей.
На месте инцидента ведутся спасательные работы. Причина произошедшего пока неизвестна.
Предполагалось, что объект введут в эксплуатацию в 2019 году. Строительство моста велось "инновационным" модульным способом, который призван обезопасить как пешеходов, так и автомобилистов.
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