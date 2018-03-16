На Закарпатье 14-летний подросток зарезал своего знакомого девятиклассника

14 марта в с. Нижняя Апша Тячевского района во время ссоры 14-летний парень нанес смертельные удары ножом своему 15-летнему знакомому.

Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

О факте преступления в полицию сообщили медики, и засвидетельствовали факт насильственной смерти парня.

"... Правоохранители установили, что 14-летний житель поселка Нижняя Апша, находясь по месту своего жительства, поссорился со своим товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм 9-классник умер на месте. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство. Подозреваемый в совершении преступления - 14-летний житель Нижней Апши задержан в порядке статьи 208 УПК Украины", - сообщают в полиции.

Сейчас в отношении подозреваемого решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Следствие по делу продолжается.