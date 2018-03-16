Киевлян просят не пользоваться личными автомобилями в ближайшие дни из-за непогоды

Столичная власть призывает водителей воздержаться от поездок на собственном транспорте в ближайшие дни из-за возможного ухудшения погодных условий. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации (КГГА) Дмитрий Давтян, передает пресс-служба КГГА.

"К сожалению, во второй половине завтрашнего дня вновь ожидаем снижение температуры и обильные осадки. По прогнозам, они будут продолжаться в течение выходных. Чтобы избежать осложнений движения, я прошу водителей по возможности не использовать собственный транспорт и воздержаться от поездок в центральную часть города. Также призываю водителей не оставлять авто вдоль дорог, ведь это будет мешать работе снегоуборочной техники, поэтому мы будем вынуждены снова переставлять автомобили эвакуатором", – отметил Давтян.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам синоптиков, 17 и 18 марта в столице ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады, метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура днем ​​5-7 градусов мороза. // 112.ua