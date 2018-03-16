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В России задержали десантника, который на видео жестко критиковал Путина из-за войны на Донбассе

16.03.2018 01:13

 В Новороссийске (Российская Федерация) задержали десантника Асхаба Алибекова, который ранее выступил с резкой критикой президента России Владимира Путина из-за войны на Донбассе.

Об этом заявили родственники десантника. 

По их словам, к Алибекову подошли четверо мужчин в штатском, спровоцировали его и задержали. Перед этим десантник получил мандат наблюдателя и планировал принять участие в наблюдении за президентскими выборами в Российской Федерации 18 марта.

Стоит отметить, что на новость о задержании Алибекова бурно отреагировали в сети.

"Кто эти люди в штатском? Гонцы путиноида... Вот вам и свобода слова...", "Твари", "Волки позорные", "Когда сменится власть, все эти твари сядут на колымский экспресс", - пишут в интернете.

 * * *

Ранее в интернете обнародовали видео обращения старшины Воздушно-десантных войск России Асхаба Алибекова к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором он обвиняет его во вранье об Украине.

Соответствующий ролик размещен в YouTube. 

По словам военного, на Донбассе массово гибнут молодые российские солдаты.

"Ты врешь, что в Украине наших солдат нету! Мы там умираем! Травишь наших солдат с украинским народом! Украинские братья - это наши братья. Если ты убьешь украинцев, следующий кто на очереди - белорусы? А потом кто? Татары?" - резко обратился он к российскому президенту. // Апостроф

 

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