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В Киеве будут судить уголовника с Днепропетровщины, который до смерти избил львовянина

16.03.2018 02:31

ЧП произошло в столичном общежитии

 

 

 

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, происшествие случилось в декабре 2017 года на проспекте Науки (Голосеевский район). От местных жителей в полицию поступило сообщение о том, что на ступеньках общежития они обнаружили избитого 42-летнего львовянина, а на следующий день мужчина скончался в больнице.

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По данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что к смертельному избиению причастен 40-летний житель Днепропетровской области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежей, разбойных нападений, краж. Кроме того, в отношении этого злоумышленника в августе 2017 года в один из судов Днепропетровской области направлено обвинительное заключение за совершение умышленного телесного повреждения, которое привело к смерти.

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Работники полиции выяснили, что во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил оппонента в лицо. От полученных травм мужчина упал и потерял сознание, а злоумышленник скрылся с места происшествия. Правоохранители объявили 40-летнего мужчину в розыск и через несколько дней его задержали в Житомире.

Досудебное расследование по данному факту завершено, обвинительный акт в отношении неоднократно судимого жителя Днепропетровской области направлен в суд. До назначения судом меры наказания злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. // Сегодня

 

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