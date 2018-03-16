Почему скандальный «закон Савченко» продолжает действовать и после отмены

До сих пор и навсегда (до изменений в Конституцию) ВСЕ еще подсудимые и уже осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, которые попали под стражу и до, и во время вступления в действие "закона Савченко", то есть до его отмены 21 июня 2017 года, выходят так же на волю по этой норме "день за два".

Артем Шевченко, Директор Департамента комуникаций в МВД Украины

Помните фильм "Холодное лето 53-го", где зеки, вышедшие по амнистии, устроили террор жителям отдаленного села? А теперь давайте вспомним так называемый "закон Савченко". Он вступил в действие 24 декабря 2015 года, а отменен был аж 21 июня 2017 года. В самый тяжелый период трансформации правоохранительной системы, в раскаленную войной и насыщенную оружием страну, во время экономического кризиса десятки тысяч зеков, преступников в полном юридическом смысле этого слова, вышли на волю раньше конечного срока. Неудивительно, что 10% из них пошли снова на рецидив. Но напоминаю, что такой привилегией, как "день в СИЗО = два дня на зоне" НЕ пользуются уже ТОЛЬКО те, кто попал за решетку по подозрению в преступлении уже ПОСЛЕ 21 июня 2017 года. Почему?

Объясняю юридическим языком: ст. 58 Конституции Украины устанавливает, что законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Указанное положение Конституции закреплено в статье 5 УК Украины: закон об уголовной ответственности, который отменяет преступность деяния, смягчает уголовную ответственность или другим образом улучшает положение лица, имеет обратное действие во времени, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. В свою очередь закон об уголовной ответственности, который устанавливает преступность деяния, усиливает уголовную ответственность или другим образом ухудшает положение лица, не имеет обратного действия во времени.

"Закон "Савченко" улучшал положение лиц, которые на время досудебного расследования или судебного разбирательства содержались под стражей, а также были осуждены к отбыванию наказания в виде лишения свободы, но продолжали содержаться в условиях следственных изоляторов, а также лиц, уже отбывавших наказание в учреждениях исполнения наказания ("на зоне"). Указанным лицам пересчитаны сроки содержания под стражей в условиях следственных изоляторов из расчета 1 день содержания под стражей за 2 дня лишения свободы. Указанный перерасчет привел к существенному сокращению срока отбывания наказания в виде лишения свободы и, как следствие, массовому освобождению лиц из мест лишения свободы.

Отмена "закона "Савченко" ухудшило положение всех перечисленных выше категорий лиц, поэтому обратный пересчет сроков лишения свободы лицам, которые на время действия "закона "Савченко" находились под стражей или в местах лишения свободы, не проводится.

Прекращение действия "закона "Савченко" заключается в том, что он не применяется к лицам, которые были взяты под стражу после его отмены.

Таким образом, к сожалению, "закон "Савченко" продолжает свое действие и после отмены.

А теперь человеческим языком: до сих пор и навсегда (до изменений в Конституцию) ВСЕ еще подсудимые и уже осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, которые попали под стражу и до, и во время вступления в действие "закона Савченко", то есть до его отмены 21 июня 2017 года, выходят так же на волю по этой норме "день за два". И эта вредная норма, которую уже НИКАК НЕ выпилить из законодательства, кроме как изменив Конституцию, нанесла колоссальный вред правопорядку в нашей стране. Поймите, что Национальная полиция Украины из-за "закона Савченко" с конца 2015 года и навсегда сталкивается с чрезвычайно большим количеством бывших зеков на улицах наших городов и сел. А они часто идут на рецидив.