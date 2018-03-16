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У Чернігові п’яий винуватець ДТП пропонував патрульним 15 тис. грн., аби уникнути відповідальності

16.03.2018 08:50

13 березня, близько 23-ї години, на вулиці В’ячеслава Чорновола сталася ДТП – автомобіль Kia врізався в електроопору. У результаті зіткнення ніхто не постраждав, електричний стовп від удару зламався та впав.

ДТП сталася на очах в одного з екіпажів патрульних, інспектори саме перебували неподалік. Вони кинулися до розбитого авто та виявили, що в салоні, окрім водія, нікого немає.

Картинки по запросу Патрульна поліція України

Чоловік повідомив, що все добре і допомога лікарів йому не потрібна. А після того, як патрульні допомогли йому вибратися з авто, навіть намагався втекти з місця пригоди.

Водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння — ледь розмовляв та погано тримався на ногах. На пропозицію патрульних пройти огляд на стан сп'яніння у медзакладі він погодився, а дорогою до лікарні декілька разів пропонував інспекторам вирішити проблему на місці.

Поліцейські попередили водія, що його дії мають ознаки кримінального правопорушення і вся розмова фіксується на бодікамеру.

У медзакладі стан алкогольного сп'яніння водія підтвердили. Поки патрульні оформляли усі необхідні матеріали ДТП, водій не полишав спроби домовитися з інспекторами й запропонував їм 15 тисяч гривень за можливість уникнення відповідальності.

Після кількох попереджень водія про те, що пропозиція хабаря є злочином, патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для фіксації протиправних дій з його боку.

Від патрульних порушник отримав 2 адмінпротоколи: за ст.130 (Керування у стані сп'яніння) та ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження дорожніх споруд) КУпАП. 

Патрульна поліція України

 

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