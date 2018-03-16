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В Bloomberg подсчитали, на сколько разбогатели российские соратники Путина

16.03.2018 09:02

Суммарное состояние приближенных к российскому президенту Владимиру Путину олигархов начиная с 2014 года выросло на $ 29,5 млрд.

Об этом пишет Bloomberg.

Путин и его Ко

Отмечается, что из двенадцати российских олигархов, фигурирующих в рейтинге самых богатых людей Bloomberg-2012, девять увеличили свои капиталы в период третьего президентского срока Путина.

Самым успешным на этом поприще оказался металлургический магнат Владимир Потанин, наживший $6,4 млрд.

В спину ему дышат глава "Северстали" Алексей Мордашов ($5,9 млрд) и руководитель Новолипецкого меткомбината Владимир Лисин ($5,8 млрд).

Увеличили свои капиталы также Андрей Мельниченко ($3,8 млрд), Вагит Алекперов ($3,1 млрд), Виктор Вексельберг ($2,9 млрд), Леонид Михельсон ($2,2 млрд) Дмитрий Рыболовлев ($1,7 млрд) и Михаил Фридман ($1,1 млрд).

При этом трое олигархов потеряли часть своих капиталов. Активы Романа Абрамовича "похудели" на 0,7 млрд, Алишера Усманова – на 1,1 млрд. Больше всех за этот период потерял баллотирующийся в этом году на пост президента РФ Михаил Прохоров – $1,6 млрд. // Апостроф

 

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