На Волині затримали злочинну групу осіб, які викрали нафтопродуктів на 4 мільйони гривень

Працівники обласного управління захисту економіки, слідчого управління Нацполіції та прокуратури області затримали 15 осіб під час викрадення нафти з нафтопроводу «Дружба». Під час обшуків правоохоронці вилучили 60 тисяч літрів пального, зброю та гроші.

Оперативники управління захисту економіки в Волинській області Національної поліції та слідчі прокуратури Волинської області задокументували діяльність злочинної групи, що спеціалізувалася на викраденні нафтопродуктів. Правоохоронці встановили, що група складалася з 25 осіб та орудувала на території Волинської та Львівської областей.

Зловмисники здійснили несанкціоноване втручання, так звану "врізку", у магістральний нафтопровід та незаконно викачували нафтопродукти. На даний час вже відомо, що вказана група осіб з початку місяця викрала понад 160 тисяч літрів дизельного пального, задавши збитків на 4 мільйони гривень.

Під час документування злочинної діяльності було встановлено, що зловмисники здійснили врізку і у найбільшу в світі систему магістральних нафтопроводів "Дружба". Щоб приховати даний злочин, викрадачі проклали свій власний трубопровід довжиною 6 км та вивели його на територію приватної садиби. Звідки в подальшому мали намір «качати» пальне.

Для зберігання викрадених продуктів використовували нежитлові приміщення, що знаходилися на території Львівської області.

Упродовж 14 та 15 березня працівники управління захисту економіки у Волинській області Нацполіції, слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури Волинської області провели 42 санкціоновані обшуки та заходи по затриманню зловмисників.

Зловмисників було затримано під час крадіжки нафтопродуктів з системи магістральних нафтопроводів "Дружба". За результатами обшуків правоохоронці вилучили 60 тисяч літрів викраденого дизельного пального, 5 тисяч доларів США, 2 тисячі євро та понад 20 тисяч гривень. Крім того, зброю, спецтехніку та обладнання, яке використовували у злочинній діяльності.

Загалом правоохоронці затримали 15 осіб.

Попередньо дії зловмисників кваліфіковані за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) та ч. 3 ст. 292 (Пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газота нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Департамент захисту економіки

Національної поліції України

тел. довіри(098) 103-96-59

dze@ekon.np.gov.ua