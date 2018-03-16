Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Британия проверит «все, что нажили непосильным трудом» богатые россияне

16.03.2018 09:25

Олигархов из России необходимо привлечь к ответственности после отравления Скрипаля, считает глава МИД Британии.

Британия разрабатывает экономические меры воздействия на богатых россиян, чьи активы находятся в Великобритании, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Борис Джонсон / REUTERS

"Люди хотят увидеть, как правоохранительные органы привлекают к ответственности очень богатых людей, которые напрямую связаны с Владимиром Путиным, <...> тех, чье богатство могло стать следствием их [хороших] отношений с ним", - сказал Джонсон, передает Reuters.

По его словам, речь может идти об использовании так называемых Unexplained Wealth Orders (UWO) - получатель такого документа обязан представить британским властям разъяснения об источниках происхождения подозрительных средств.

Джонсон сказал в интервью BBC Radio, что британское агентство по борьбе с преступностью и группа по борьбе с экономическими преступлениями ведут расследование в отношении «широкого круга лиц», но отказался назвать имена или раскрыть иные подробности, ссылаясь на юридические причины. // УНИАН

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...