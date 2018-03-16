Биатлонист Лукьяненко принес Украине шестое «золото» на Паралимпиаде

Серебряную награду в этой дисциплине получил также украинец — Александр Казик. В женской гонке на 12,5 км серебро завоевала Оксана Шишкова

Украинский биатлонист Виталий Лукьяненко завоевал шестое "золото" для Украины на Паралимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет.

Так, спортсмен занял первое место в биатлоне на дистанции 15 километров среди спортсменов с нарушением зрения. Серебряную награду в этой дисциплине получил также украинец — Александр Казик.

Кроме этого, на соревнованиях по биатлону среди женщин на длинной дистанции (12,5 км) украинские паралимпийцы завоевали серебряную медаль.

"У Украины — серебро! Оксана Шишкова и Виталий Казаков. Биатлон, длинная дистанция, 12,5 км", — информирует паралимпийская сборная.

Лукьяненко принимает участие в Паралимпиаде шестой раз. Для него это шестая золотая награда. Всего у биатлониста 11 паралимпийских медалей.

Всего сейчас в сборной Украины 19 наград — 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей. Таким образом, Украина поднимается на 4 место в медальном зачете. // 112.ua