Житель Новосибирской области убил 21-летнюю беременную сожительницу кувалдой

Он обвиняется в зверском убийстве своей подруги, которая должна была скоро родить, сообщает официальный сайт областного управления СК РФ. Убить девушку мужчина решил после того, как у него появилась любовница.

Подозреваемому инкриминировали п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности"). Мужчине грозит наказание в виде пожизненного срока лишения свободы. Подозреваемому инкриминировали п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности"). Мужчине грозит наказание в виде пожизненного срока лишения свободы.

По версии следователей, подозреваемый Андрей проживал в селе Новомошковское Мошковского района вместе с 21-летней сотрудницей почты по имени Карина, которая была беременна от него. Однако 2 августа сожители поссорились, поскольку у молодого человека появилась новая возлюбленная. Не желая расставаться с ней, мужчина решил убить беременную гражданскую супругу. "Для этого в безлюдном месте он заранее приготовил кувалду и перчатки", - пояснили в СК РФ.

3 августа 2017 года злоумышленник встретил девушку по пути с работы, а затем повел ее в сторону дома через лес. Там, в безлюдном месте, мужчина нанес потерпевшей не менее пяти ударов кувалдой по голове.

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Труп девушки мужчина бросил в овраг и присыпал листвой.

4 августа Карина не вышла на работу, и ее начальство оформило выговор за прогул. Однако искать работницу почты никто не стал. Лишь через три дня родственники убитой обратились в полицию в связи с ее исчезновением. Они также приехали в село Новомошковское, где побеседовали с Андреем. Разговор был напряженным, сообщало информагентство "НГС.Новости"

Сначала сожитель пропавшей выдвинул версию о том, что девушка после ссоры с ним ушла из дома и уехала на малую родину в Бурятию. Однако сразу после беседы с родственниками жертвы Андрей не выдержал и пришел в полицию. Он сознался сотрудникам уголовного розыска в убийстве. Мужчина также показал место, где спрятал труп.

Жестокое убийство поделило небольшое село на два лагеря. Причем большинство селян встали на сторону убийцы. Судьба "чужачки" Карины их не трогала.

"Мы в шоке ходим, - говорила работница администрации Новомошковского сельсовета. - Семья (Андрея) порядочная, абсолютно нормальная. Человек только из армии пришел. Ни в каких криминальных структурах не состоял, поступки не совершал".

Со слов местных жителей, молодой человек демобилизовался весной и перебивался временными заработками. "Парень хороший, - говорила соседка семьи Ангелина. - Занимался спортом. Он и бегал, и подтягивался, и посещал стадион школьный. Ничего плохого никогда не слышала про него. У меня мурашки по коже, мне очень жаль".

Как рассказал приятель подозреваемого, Андрей и Карина познакомились в колледже. Учебу молодой человек бросил из-за финансовых проблем, поэтому вскоре его забрали в армию. Перед этим Андрей привез Карину жить к родителям, пояснив, что его избранница из Бурятии, из неблагополучной многодетной семьи. В маленьком селе девушка почти ни с кем не общалась. "Карина о себе особо не говорила, не делилась своими проблемами. Но она была очень ранимой. И красивой девушкой", - говорила коллега Карины, с которой она работала на почте. В том же отделении связи работала и мать Андрея Светлана.

По мнению приятеля подозреваемого, он убил сожительницу, поскольку не готов был стать отцом. "Андрей обманул полицейских, чтобы его совсем дебилом не считали: убить из-за того, что не хотел детей... Вот он и рассказал стандартную историю", - пояснил мужчина.