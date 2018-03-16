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Еще один бывший агент КГБ рассказал об угрозах перед нападением на Скрипаля

16.03.2018 10:40

 Бывший агент КГБ Борис Карпичков, живуший в эмиграции в Новой Зеландии, заявил об угрозах в свой адрес, полученных за месяц до отравления бывшего полковника ГРУ России Сергея Скрипаля. По словам Карпичкова, ему сообщили о том, что он сам и Скрипаль станут объектами нападения.

 Бывший сотрудник КГБ отметил, что получил информацию от надёжного источника в российских спецслужбах, однако не счёл угрозы серьезными, так как получал их и раньше. Карпичков подчеркнул, что не был знаком со Скрипалём. Ответственность за его отравление, он возложил на российские спецслужбы.

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В интервью изданию New Zealand Herald Карпичков рассказал о нападении на него в Новой Зеландии. Инцидент произошёл в 2007 году. Тогда неизвестный кинул Карпичкову в лицо порошок. По словам Карпичкова, после этого он почувствовал себя нехорошо. Позднее врач диагностировал у него грипп. Карпичков утверждает, что позднее у него выпали все волосы и он похудел на 30 килограммов.

Полиция Новой Зеландии начала проверку. Там подтвердили, что с 2006 по 2007 год Карпичков, действительно, находился в стране.

Карпичков был российским шпионом в Латвии. В 1995 году он стал передавать информацию латвийским властям. В 1998 году бывшего сотрудника КГБ раскрыли и он бежал в Лондон. По словам Карпичкова, в 2006 году ему угрожали, и он уехал в Новую Зеландию. // Радио Свобода

 

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