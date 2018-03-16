На Київщині скоєно вбивство подружжя пенсіонерів

Наразі поліцейські столичної області проводять усі необхідні оперативні заходи щодо встановлення підозрюваної особи у вбивстві двох жителів міста Ірпінь.

Учора, о 19.30 год на спец лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків м. Ірпінь виявлено тіло господаря та його дружини з ознаками насильницької смерті.

За вказаною адресою поліцейські виявили тіла 81-річного пенсіонера та 79-річної його дружини.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Ірпінського відділу поліції, кінологи, криміналісти, судово-медичний експерт.

Враховуючи подвійне вбивство на місце події виїздило керівництво поліції Київщини. Очільник поліції столичної області Дмитро Ценов взяв на особистий контроль хід розслідування тяжкого злочину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисно вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції в Київській області