В США казнен серийный убийца по прозвищу «чулочный душитель», осужденный еще в 1986 году

Власти американского штата Джорджия привели в исполнение смертный приговор в отношении 67-летнего Карлтона Гэри, который был признан виновным в убийстве и изнасиловании трех пожилых женщин.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал WRBL.

Приговор в отношении серийного убийцы, известного по прозвищу “чулочный душитель”, был приведен в действие с помощью смертельной инъекции. В тюрьме, где Гэри ожидал казни в течение нескольких десятков лет, заявили, что он отказался от последнего ужина.

Карлтон Гэри был приговорен к высшей мере наказания в 1986 году за убийство и изнасилование женщин в городе Колумбус, штат Джорджия. При этом гособвинение утверждало, что Гэри причастен еще к девяти подобным случаях, которые произошли в Колумбусе, а также в городах Олбани и Сиракьюс, штат Нью-Йорк.