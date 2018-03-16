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В США казнен серийный убийца по прозвищу «чулочный душитель», осужденный еще в 1986 году

16.03.2018 11:01

Власти американского штата Джорджия привели в исполнение смертный приговор в отношении 67-летнего Карлтона Гэри, который был признан виновным в убийстве и изнасиловании трех пожилых женщин.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал WRBL.

В США казнили серийного убийцу по прозвищу "чулочный душитель"

Приговор в отношении серийного убийцы, известного по прозвищу “чулочный душитель”, был приведен в действие с помощью смертельной инъекции. В тюрьме, где Гэри ожидал казни в течение нескольких десятков лет, заявили, что он отказался от последнего ужина.

Карлтон Гэри был приговорен к высшей мере наказания в 1986 году за убийство и изнасилование женщин в городе Колумбус, штат Джорджия. При этом гособвинение утверждало, что Гэри причастен еще к девяти подобным случаях, которые произошли в Колумбусе, а также в городах Олбани и Сиракьюс, штат Нью-Йорк.

 

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