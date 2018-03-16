Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 15.03.2018

Працівниками Малиновського відділу поліції в рамках профілактичного відпрацювання під умовною назвою «Мігрант» викрито іноземця, який порушив правила перебування іноземних громадян на території України. Відносно нього складено адміністративний протокол та прийнято рішення щодо його примусового повернення на батьківщину.

До чергової частини Ізмаїльського відділу поліції звернулась 21-річна мешканка смт. Суворове, яка повідомила, що її односелець викрав з будинку мобільний телефон. Вжитими заходами у скоєнні даного правопорушення правоохоронці викрили 40-річного чоловіка, від якого отримано правдиві свідчення. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

До Малиновського відділу поліції звернулась 22-річна адміністратор одного з лото-маркетів, яка повідомила, що на одній із вулиць міста невідома особа відкрито заволоділа її мобільним телефоном. У ході оперативно-розшукових заходів у скоєнні вказаного правопорушення поліцейські викрили 24-річного чоловіка, який надав правдиві свідчення. Викрадене вилучено та повернуто власниці.

Працівниками Авангардівського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції в рамках профілактичного відпрацювання під умовною назвою «Мігрант» викрито та притягнуто до адміністративної відповідальності іноземця, який порушив правила перебування іноземних громадян в Україні.

ВК ГУНП в Одеській області