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Высказывания Савченко напичканы «штампами» адвокатов Януковича и российской пропаганды

16.03.2018 11:37

Тарас Чорновил заявил, что в словах Савченко усматривается позиция, что не Россия вторглась на территорию Украины, а украинская власть "раскрутила войну на Донбассе".

В высказываниях народного депутата появились тезисы, которые используются российской пропагандой, в частности адвокатами экс-президента Украины Виктора Януковича.

Чорновил заявил, что савченко разговаривает тезисами адвокатов Януковича / скриншот

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил политолог и экс-нардеп Тарас Чорновил.

"Есть заученные, заготовленные фразы. К большому сожалению, после визита якобы в Европу, наверное, и в Европу, - хотя там тоже есть свои агентурные дома, как называют, и все тому подобное - появились очень четкие фразы. Сейчас, помните, в суде над Януковичем: "Власть сдала Крым" - повторяли адвокаты Януковича это, как мантру. Сейчас мы слышим (от Надежды Савченко - УНИАН): "Власть сдала Крым", - заявил бывший депутат.

Он заявил, что в словах Савченко усматривается позиция, что не Россия вторглась на территорию Украины, а украинская власть "раскрутила войну на Донбассе".

Чорновил отметил, что перед допросом в СБУ Савченко озвучила две идеогемы, одна из которых "проходила сквозной нитью на московской пресс-конференции Януковича", о том, что "именно лидеры Майдана организовали расстрел". А вторая о том, что Рубан привез в Украину российское оружие, чтобы украинские военные устраивали провокации против "ДНР" и "ЛНР", расстреливая их позиции из оружия врага. // УНИАН

 

 

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