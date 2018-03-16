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Регламентный комитет Рады получил представление о снятии неприкосновенности с Савченко

16.03.2018 11:48

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады уже получил представление Генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Об этом сообщили УНН в секретариате комитета.

Регламентный комитет уже получил представление о снятии неприкосновенности с Савченко

"Поступило представление по Савченко", - сказали в секретариате.

В комитете добавили, что регламентом предусмотрено 5 дней для того, чтобы народный депутат предоставила объяснения.

"После того как пройдет 5 дней, комитет определяется, когда он будет проводить заседания (по представлению ГПУ по Савченко - ред.)", - уточнили в секретариате регламентного комитета.

Как сообщалось, Генеральный прокурор Юрий Луценко в четверг внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Генпрокурор Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

 

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