Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Киеве Dacia влетела в котлован и... раздавила Nissan, упавший туда накануне (фото, видео)

16.03.2018 12:00

 Около шести утра 16 марта на выезде из столицы в котлован влетела легковушка Dacia Logan, которая буквально смяла уже стоявшего там «собрата» по несчастью — Nissan Almera, свалившийся туда ранее. На этом участке улицы Богатырской ведутся дорожные работы.

 По словам очевидцев, за автомобилем Nissan, упавшим в котлован ночью, приехал эвакуатор. Машину собирались вытащить из ямы и доставить на СТО для ремонта. Но не успели. В этот момент в яму на скорости влетела Dacia Logan и раздавила уже стоявшую там легковушку. Судя по полученным повреждениям, Nissan Almera восстановлению не подлежит.

ДТП

«В ДТП на улице Богатырской травмы получил водитель Dacia Logan. Он госпитализирован в одну из столичных больниц. Вокруг котлована, в который влетели автомобили, установлены все предупреждающие и дублирующие знаки, а сама яма огорожена фишками. Так что правоохранителям еще предстоит выяснить, каким образом оба водителя не заметили их», — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Департамента патрульной полиции Украины.

ДТП

У обоих водителей в медучреждениях взяли кровь для исследования на содержание алкоголя. Результатов экспертиз пока нет. 

По данным «ФАКТОВ», водитель Dacia Logan вез из аэропорта «Борисполь» двух гражданок Словении, которые в результате ДТП не пострадали — отделались испугом. В полиции пока эту информацию не подтвердили.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...