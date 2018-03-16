В Киеве Dacia влетела в котлован и... раздавила Nissan, упавший туда накануне (фото, видео)

Около шести утра 16 марта на выезде из столицы в котлован влетела легковушка Dacia Logan, которая буквально смяла уже стоявшего там «собрата» по несчастью — Nissan Almera, свалившийся туда ранее. На этом участке улицы Богатырской ведутся дорожные работы.

По словам очевидцев, за автомобилем Nissan, упавшим в котлован ночью, приехал эвакуатор. Машину собирались вытащить из ямы и доставить на СТО для ремонта. Но не успели. В этот момент в яму на скорости влетела Dacia Logan и раздавила уже стоявшую там легковушку. Судя по полученным повреждениям, Nissan Almera восстановлению не подлежит.

«В ДТП на улице Богатырской травмы получил водитель Dacia Logan. Он госпитализирован в одну из столичных больниц. Вокруг котлована, в который влетели автомобили, установлены все предупреждающие и дублирующие знаки, а сама яма огорожена фишками. Так что правоохранителям еще предстоит выяснить, каким образом оба водителя не заметили их», — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Департамента патрульной полиции Украины.

У обоих водителей в медучреждениях взяли кровь для исследования на содержание алкоголя. Результатов экспертиз пока нет.

По данным «ФАКТОВ», водитель Dacia Logan вез из аэропорта «Борисполь» двух гражданок Словении, которые в результате ДТП не пострадали — отделались испугом. В полиции пока эту информацию не подтвердили.