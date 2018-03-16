Приватбанк предупредил о новом приложении, которое ворует деньги с карт

Приватбанк предупредил клиентов об опасности регистрации и использования нового мошеннического приложения для Android «Универсальный мобильный банкинг», размещенного в Google Play 13 марта.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

В Приватбанке напомнили, что единственным приложением, которое позволяет безопасно пользоваться услугами банка с мобильных устройств, является Приват24. Любые посторонние «универсальные мобильные банки» — по сути является фишинговыми программами, созданными для кражи личных данных клиентов и их денег.

Сейчас специалисты банка проводят необходимые действия для удаления из Google Play приложении «Универсальный мобильный банкинг». Также банк будет продолжать работу по блокированию сайтов мошенников и отзыву сертификатов разработчиков фишинговых продуктов. // Realist