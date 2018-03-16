На трассе Одесса–Новоазовск банда грабила водителей и пассажиров (фото)

Передан в суд обвинительный акт в отношении четверых мужчин, обвиняемых в серии разбойных нападений на водителей и пассажиров автотранспорта, следовавшего по трассе Одесса — Мелитополь — Новоазовск, сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Херсонской области Анна Чернявская. Злоумышленников задержали осенью прошлого года после нападения на микроавтобус в Каховском районе Херсонщины.

В октябре 2017 года в дежурную часть Каховского отдела полиции поступило сообщение, что на 319-м километре трассы Одесса — Мелитополь — Новоазовск на обочине стоит микроавтобус «Мерседес-Спринтер» со спущенными колесами. 45-летний водитель, житель Запорожской области, рассказал прибывшим полицейским, что, когда автобус начало качать на дороге, он понял, что пробиты колеса и остановился.

Тут же к микроавтобусу подъехали два автомобиля, из которых выскочили люди в масках. Они разбили окна в микроавтобусе, ворвались в салон и отобрали у пассажиров деньги, золотые украшения, часы, мобильные телефоны и другие ценные вещи. Потерпевшими стали 10 предпринимателей, которые ехали из Запорожской области на одесский рынок «7-й километр».

Полицейские выяснили, что номерные знаки, установленные на автомобилях задержанных, были за несколько часов до нападения на микроавтобус похищены в Каховке.

По словам начальника херсонского областного главка Нацполиции Артура Мерикова, вскоре полицейские задержали злоумышленников при распределении денег в Одессе. Группа состояла из мужчин в возрасте от 23 до 40 лет. Одного из них задерживали во Львове при попытке выехать за границу.

Во время проведения обысков по месту жительства задержанных сотрудники полиции изъяли более 200 тысяч гривен, автомобили, мобильные телефоны, ювелирные изделия и два пистолета. В задержании участвовали сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления и бойцы роты полиции особого назначения.

По информации Херсонской прокуратуры, из четверых участников преступной группы трое — граждане Грузии.

Им вменяется не только нападение на пассажирский автобус Одесса — Мелитополь — Новоазовск, но и ряд преступлений, совершенных в 2016—2017 годах на той же трассе.

Потерпевшими выступают 15 человек, которым причинен ущерб более 1,6 миллиона гривен.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 187 УК Украины («Разбой в особо крупных размерах»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. // Руслан Подгорный, специально для «ФАКТОВ» (Херсон)