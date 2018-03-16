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На трассе Одесса–Новоазовск банда грабила водителей и пассажиров (фото)

16.03.2018 12:27

  Передан в суд обвинительный акт в отношении четверых мужчин, обвиняемых в серии разбойных нападений на водителей и пассажиров автотранспорта, следовавшего по трассе Одесса — Мелитополь — Новоазовск, сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Херсонской области Анна Чернявская. Злоумышленников задержали осенью прошлого года после нападения на микроавтобус в Каховском районе Херсонщины.

В октябре 2017 года в дежурную часть Каховского отдела полиции поступило сообщение, что на 319-м километре трассы Одесса — Мелитополь — Новоазовск на обочине стоит микроавтобус «Мерседес-Спринтер» со спущенными колесами. 45-летний водитель, житель Запорожской области, рассказал прибывшим полицейским, что, когда автобус начало качать на дороге, он понял, что пробиты колеса и остановился.

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Тут же к микроавтобусу подъехали два автомобиля, из которых выскочили люди в масках. Они разбили окна в микроавтобусе, ворвались в салон и отобрали у пассажиров деньги, золотые украшения, часы, мобильные телефоны и другие ценные вещи. Потерпевшими стали 10 предпринимателей, которые ехали из Запорожской области на одесский рынок «7-й километр».

 

 

Полицейские выяснили, что номерные знаки, установленные на автомобилях задержанных, были за несколько часов до нападения на микроавтобус похищены в Каховке.

По словам начальника херсонского областного главка Нацполиции Артура Мерикова, вскоре полицейские задержали злоумышленников при распределении денег в Одессе. Группа состояла из мужчин в возрасте от 23 до 40 лет. Одного из них задерживали во Львове при попытке выехать за границу.

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Во время проведения обысков по месту жительства задержанных сотрудники полиции изъяли более 200 тысяч гривен, автомобили, мобильные телефоны, ювелирные изделия и два пистолета. В задержании участвовали сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления и бойцы роты полиции особого назначения.

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По информации Херсонской прокуратуры, из четверых участников преступной группы трое — граждане Грузии.

Им вменяется не только нападение на пассажирский автобус Одесса — Мелитополь — Новоазовск, но и ряд преступлений, совершенных в 2016—2017 годах на той же трассе.
Потерпевшими выступают 15 человек, которым причинен ущерб более 1,6 миллиона гривен.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 187 УК Украины («Разбой в особо крупных размерах»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. // Руслан Подгорный, специально для «ФАКТОВ» (Херсон)

 

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