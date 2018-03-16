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Из московского ювелирного магазина грабители вынесли украшения на 50 миллионов

16.03.2018 12:38

Столичные полицейские ищут преступников, которые ограбили ювелирный салон в районе Сокол. Добычей грабителей стали драгоценности, стоимость которых исчисляется десятками миллионов рублей.

Преступление было совершено вечером 15 марта в доме N69 на Ленинградском проспекте. В находящийся там ювелирный магазин вошли четверо неизвестных в масках. "Угрожая сотруднику магазина похожим на пистолет предметом, они разбили витрины и похитили ювелирные изделия, после чего скрылись", - сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы.

Картинки по запросу ограбление

Материальный ущерб превысил 50 миллионов рублей, добавили в главке.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой").

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что 15 марта вечером неизвестные ворвались в ювелирный магазин "Серебряный мир" в районе Сокол, после чего скрылись на автомобиле "ВАЗ-2114". Для розыска грабителей был объявлен план "Перехват". // NEWSru.com

 

 

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