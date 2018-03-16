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У Миколаєві затримали трьох співвітчизників Саакашвілі, які скоювали крадіжки з авто

16.03.2018 12:50

Поліцейські перевіряють їх на причетність до скоєння інших злочинів на території Миколаївщини та інших областей України.

Оперативники Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції у Миколаївській області одразу після скоєння злочину затримали трьох громадян Грузії. У центрі Миколаєва зловмисники скоїли крадіжку з автомобіля, викравши з салону грошові кошти у іноземній валюті та особисті речі водія.

Картинки по запросу затримання

Правоохоронці встановили, що усі троє чоловіків, причетних до скоєння крадіжки, віком 31, 44 та 40 років, раніше судимі за аналогічні злочини. Вони протягом певного часу мешкають у Миколаєві, але законних підстав на проживання в Україні не мають. Також встановлено, що зловмисники спеціалізувалися на викраденні майна з автомобілів, застосовуючи для цього спеціальний прилад для сканування сигналізації.

За вказаним фактом слідчими проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Наразі крадіїв затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вирішується питання про оголошення їм про підозру у скоєнні злочину і обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, в лютому Національна поліція України почала оперативно-профілактичну операцію «Мігрант» з метою виявлення іноземців, які своїми діями впливають на криміногенну ситуацію в країні

Відділ комунікації поліції Миколаївської області

 

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